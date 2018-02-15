В Уральске за месяц произошло 11 ДТП с участием пешеходов

2 человека погибли и еще 9 получили ранения различной степени тяжести, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 14 февраля сотрудники дорожной полиции провели рейд в самых оживленных местах. Нужно отметить, что жители города практически повсюду переходят дорогу в неположенном месте. К примеру, остановка «Школьник» одна из самых оживленных в городе. Здесь останавливаются как минимум 10 разных маршрутов. Люди выходят из автобуса, смотрят сначала налево, потом направо, как учили в школе, и начинают переходить дорогу, не подозревая, что если это увидят инспекторы дорожной полиции, то выпишут не