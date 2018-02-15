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Социум

В Уральске за месяц произошло 11 ДТП с участием пешеходов

2 человека погибли и еще 9 получили ранения различной степени тяжести, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 14 февраля сотрудники дорожной полиции провели рейд в самых оживленных местах. Нужно отметить, что жители города практически повсюду переходят дорогу в неположенном месте. К примеру, остановка «Школьник» одна из самых оживленных в городе. Здесь останавливаются как минимум 10 разных маршрутов. Люди выходят из автобуса, смотрят сначала налево, потом направо, как учили в школе, и начинают переходить дорогу, не подозревая, что если это увидят инспекторы дорожной полиции, то выпишут не
gorod
В Уральске за месяц произошло 11 ДТП с участием пешеходов
2 человека погибли и еще 9 получили ранения различной степени тяжести, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
14 февраля сотрудники дорожной полиции провели рейд в самых оживленных местах. Нужно отметить, что жители города практически повсюду переходят дорогу в неположенном месте. К примеру, остановка «Школьник» одна из самых оживленных в городе. Здесь останавливаются как минимум 10 разных маршрутов. Люди выходят из автобуса, смотрят сначала налево, потом направо, как учили в школе, и начинают переходить дорогу, не подозревая, что если это увидят инспекторы дорожной полиции, то выпишут немаленький штраф. - Я торопился на работу и не обратил внимания, что знака пешеходного перехода тут нет. Жалею, конечно, что так получилось, мне выписали штраф, теперь придется оплатить, - говорит Жанболат УТЕУЛИН. В свою очередь люди не согласны с выписанными штрафами. Говорят, сначала нужно создать условия для пешеходов, а уже потом штрафы выписывать. В районе того же «Школьника» рядом с остановочным павильоном поблизости знака «пешеходный переход» нет, а идти к подземному переходу неудобно. К тому же, по словам пешеходов, они не совсем в удовлетворительном состоянии. - Возле подземного пешеходного перехода нет знака, который должен светиться днем и ночью, чтобы человек видел. Спускаешься в переход и видишь, там не убрано, окурки валяются, возле урн никто не убирается. Ремонта нет, освещения нет. Поэтому прежде чем людей привлекать к ответственности, нужно создать условия, - говорит житель города по имени Мурат. В отделе ЖКХ рассказали, что в городе насчитывается 8 подземных переходов. Из них 2 находятся на балансе ЖКХ, остальные в доверительном управлении. Переход по улице Курмангазы в том числе. - Согласно договору, те, кто взял подземный пешеходный переход в доверительное управление, должны их содержать, обслуживать. По улице Курмангазы подземный пешеходный переход находится в доверительном управлении ИП "Лазаренко". Ему будет направлено соответствующее письмо о надлежащем содержании пешеходного перехода, - пояснил заместитель руководителя ЖКХ и жилищной инспекции г. Уральск Мержан НУРТАЗИЕВ. С начала года уже был выписан не один десяток штрафов. Инспекторы в очередной раз просят жителей города переходить дорогу только в положеных местах. - На дорогах в некоторых местах гололед, и водитель не всегда успевает затормозить, если пешеход внезапно выбежал на дорогу. А молодые люди зачастую не слышат, так как в ушах у них наушники, еще и капюшон одет, - говорит старший инспектор МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА.
Виктор МАКАРСКИЙ
штрафы ДТП пешеходы

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