Фото из архива "МГ" Теперь за расходами футбольного клуба будет следить общественный совет. - В состав общественного совета вошли депутаты областного малихата, представители спортивных федераций. Они будут контролировать зарплаты футболистов и прочие траты, - отметила руководитель Управления физкультуры и спорта ЗКО Асия Аманбаева. В ФК “Акжайык” отмечают, что выявленные нарушения относятся к 2015 году. Тогда футбольным клубом руководил генеральный директор Багдат Агниязов, который уже не работает. - Хочется отметить, что в 2015 году смета расходов клуба составляла около 450 млн тенге. Тогда “Акжайык” выступал в первой лиге. В 2016 году затраты выросли в связи с переходом команды в Премьер-лигу. Смета составила 930 млн тенге. Расходы включают в себя затраты на юношеские команды ФК “Акжайык”. Несколько сотен ребят также участвуют в соревнованиях и выезжают на сборы, - заявил и.о генерального директора ФК “Акжайык” Нуртаза Абилханов. К слову, недавно в местных СМИ была опубликована информация о финансовых нарушениях в ФК “Акжайык”, которые выявила ревизионная комиссия ЗКО. Указывается, что экс- генеральный директор футбольного клуба Акжайык Багдат Агниязов начислял себе заработную плату в 2 раза больше положенного. Одному из игроков клуба Олегу Хромцову дважды были выплачены подъемные пособия на общую сумму 12 млн тенге.