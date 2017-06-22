Фото предоставлено очевидцами В редакцию «МГ» обратилась женщина, переживающая за уральскую молодежь. - Я живу в районе остановки Жазира, по адресу: ул. Жангир-хана, 13. Недавно я заметила, как на крыше соседнего дома №15 начали собираться молодые люди, которые распивают там спиртное и курят . Может, со стороны подростков это и круто, но безопасность, мне кажется, важнее. Потом, куда смотрят родители? А вдруг несчастный случай по неосторожности? - задается вопросом Айгуль. - И эти подростки там появляются почти каждый вечер. Нужно предпринимать какие-то меры. Как рассказали в УВД города Уральск, это не единичный случай. На самом деле, это одна из проблем нынешних подростков. Не так давно поступил вызов на «102», что в доме №58, расположенном в 6 микрорайоне, малолетние дети забавляются на крыше. - Сотрудниками полиции были сняты с крыши мальчишки 2003 и 2004 годов рождения и переданы родителям. Дети написали объяснение, где было указано, что на крышу многоэтажки они забрались, чтобы сделать «селфи с высоты», потом хвастаться данным снимком в социальных сетях. Кроме того, в КСК было отправлено пояснение о том, чтобы все чердаки были в надлежащем состоянии и закрыты на ключ, чтобы дети не смогли пробираться на крыши домов. И объяснительное письмо от МПС на имя директоров школ о правилах безопасности подростков, - пояснили в УВД города Уральск. Как отметили в УВД, еще один аналогичный случай произошел в 9 микрорайоне. В одном из домов были сняты подростки с крыши дома. Которые также залезли на крышу для того, чтобы сфотографироваться с высоты. Между тем, на территории области началось ОПМ "Безопасное лето".