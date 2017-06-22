Ждем вас по адресу: г.Уральск, ул. Карева, 55 тел.: 8 (7112) 51–07–21, 50–80–40, 51–50–15 security@kms–uralsk.com

Лето – долгожданная пора отпусков, а значит, возможность отдохнуть от трудовых будней. Также это время дачного сезона, а для кого-то неотложных поездок, связанных с поступлением детей в высшие учебные заведения, непредвиденных командировок и поездок на дальние расстояния. В преддверии запланированного отдыха или поездок, как правило, мы забываем о том обыденном, к чему обязательно возвращаемся по приезду домой. Речь идет о сохранности имущества, а вот как обеспечить его безопасность? Вот здесь-то и приходит на помощь лидирующая на рынке более 13 лет частная охранная организация ТОО «Охрана-КМС». - Суть проводимой акции заключается в том, что мы предлагаем оборудовать помещение временной охранной сигнализацией, - рассказывает заместитель директора ТОО Яков ЛОТОРЦЕВ. - Таким образом, на время отсутствия владелец имеет 100% гарантию сохранности своего имущества. И внимание: монтаж и установка проводятся бесплатно, клиент производит только абонентскую плату, которая, кстати, весьма доступна. Результат не заставит себя ждать, ведь принимая объект под охрану, мы обеспечим за ним круглосуточное наблюдение, и при малейшей попытке проникновения сигнал «Тревога» поступит на Пульт централизованного наблюдения, а вооруженный экипаж мобильной группы молниеносно прибудет к месту расположения объекта. Безусловно, имеется ряд обязательств, к примеру, при заключении договора клиент оставляет вместо себя контактное лицо, у которого будут ключи от его квартиры. Также ему может быть предоставлен код доступа в жилище. Данная процедура необходима для того, чтобы в случае выезда мобильной группы по тревоге, осмотр жилища производился в присутствии доверенного лица. - Наше оборудование соответствует всем нормам мировых стандартов, работает бесперебойно и в круглосуточном режиме, - продолжает Яков Лоторцев. – Более того, оборудование срабатывает даже на отключение электропитания или в случае возможного отключения самой охранной системы. При возвращении домой мы предоставляем, клиенту полный отчет круглосуточного мониторинга жилища, о количестве и времени тревожных сообщений и посещения квартиры доверенным лицом. Одной из первостепенных задач нашей фирмы является своевременный выезд на место происшествия по сигналу тревоги. В нашей компании действуют шесть мобильных групп по Уральску и две – по Аксаю. В составе каждой группы работают три сотрудника охранной фирмы. Также мы заключаем договоры как с юридическими, так и с физическими лицами по установке физпостов, то есть это постоянное присутствие на охраняемой территории высококвалифицированных сотрудников, возможна охрана с применением специально обученных служебных собак. В задачи охраны входит ежеминутный мониторинг охраняемой территории, контроль соблюдения общественного порядка, применение законных мер пресечения в случае нарушений, осуществление контрольно-пропускного режима (фейс-контроль), контроль противопожарной безопасности и другое, исходя из индивидуальных пожеланий клиента.Лицензия №14008541 от 12.06.2014г. выдана отделом гос. охраны ДВД ЗКО МВД РК. Новости Компаний.