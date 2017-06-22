21 июня на площади Победы аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ вручил ключи от 50 автомобилей марки "Нива", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". den policii (6) На площади собрались полицейские, их семьи и ветераны. Мероприятие посвятили Дню казахстанской полиции. Поздравить сотрудников полиции пришел глава области Алтай КУЛЬГИНОВ. Он отметил, что в этом году это знаменательное событие, так как исполняется 25 лет со дня образования казахстанской полиции. - Только благодаря вашей неустанной работе наши семьи спят спокойно. Когда мы отмечаем праздники, у сотрудников полиции работа усиливается. Вы работаете вдвойне, чтобы люди могли отдохнуть, чтобы дети спокойно ходили в школу. Это очень благородное дело, - отметил аким ЗКО. Алтай КУЛЬГИНОВ также сообщил, что этом году более 1,5 миллиардов тенге выделено на материально-техническое оснащение правоохранительных органов. - 50 машин предназначены для охраны спокойствия наших граждан. Половина из них будут переданы в отдаленные районы, чтобы бороться с кражами скота и другими нарушениями. Хочу сказать вам спасибо за то, что вы терпеливо и с пониманием относитесь к своей службе. Это сложная и нелегкая работа, но вместе с тем она благородная, потому что наши сотрудники служат Отечеству. Защищают дом и покой наших граждан. Хочу поздравить всех, желаю вам здоровья успехов в труде и благополучия в ваших семьях, - пожелал Алтай КУЛЬГИНОВ. Ключи от автомобилей получили руководители МПС районов и города. Руководитель МПС Манарбек ГАБДУЛЛИН сообщил, что новые авто получат участковые полицейские. - Благодаря местным исполнительным органам выделяется 47 машин для участковых инспекторов. Еще полгода назад наши участковые не были обеспечены машинами. Сейчас у нас все полностью обеспечены автотранспортом. На сегодняшний день участковыми инспекторами работают 269 сотрудников. 183 участковых пункта обеспечены автотранспортом. Благодаря этому снижается преступность.К примеру, в сельской местности были определенные трудности, сейчас благодаря технической обеспеченности наблюдается снижение кражи скота, - заявил Манарбек ГАБДУЛЛИН. Кроме автотранспорта сотрудники полиции получили грамоты, награды. Без внимания не остались и ветераны полиции, их наградили медалями. После торжественной части для всех собравшихся была представлена концертная программа. den policii (1) den policii (2) den policii (3) den policii (4)   den policii (7) den policii (8) den policii (9) den policii (10) den policii (5) Фото Медета МЕДРЕСОВА