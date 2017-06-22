На площади собрались полицейские, их семьи и ветераны. Мероприятие посвятили Дню казахстанской полиции. Поздравить сотрудников полиции пришел глава области Алтай КУЛЬГИНОВ. Он отметил, что в этом году это знаменательное событие, так как исполняется 25 лет со дня образования казахстанской полиции. - Только благодаря вашей неустанной работе наши семьи спят спокойно. Когда мы отмечаем праздники, у сотрудников полиции работа усиливается. Вы работаете вдвойне, чтобы люди могли отдохнуть, чтобы дети спокойно ходили в школу. Это очень благородное дело, - отметил аким ЗКО. Алтай КУЛЬГИНОВ также сообщил, что этом году более 1,5 миллиардов тенге выделено на материально-техническое оснащение правоохранительных органов. - 50 машин предназначены для охраны спокойствия наших граждан. Половина из них будут переданы в отдаленные районы, чтобы бороться с кражами скота и другими нарушениями. Хочу сказать вам спасибо за то, что вы терпеливо и с пониманием относитесь к своей службе. Это сложная и нелегкая работа, но вместе с тем она благородная, потому что наши сотрудники служат Отечеству. Защищают дом и покой наших граждан. Хочу поздравить всех, желаю вам здоровья успехов в труде и благополучия в ваших семьях, - пожелал Алтай КУЛЬГИНОВ. Ключи от автомобилей получили руководители МПС районов и города. Руководитель МПС Манарбек ГАБДУЛЛИН сообщил, что новые авто получат участковые полицейские. - Благодаря местным исполнительным органам выделяется 47 машин для участковых инспекторов. Еще полгода назад наши участковые не были обеспечены машинами. Сейчас у нас все полностью обеспечены автотранспортом. На сегодняшний день участковыми инспекторами работают 269 сотрудников. 183 участковых пункта обеспечены автотранспортом. Благодаря этому снижается преступность.К примеру, в сельской местности были определенные трудности, сейчас благодаря технической обеспеченности наблюдается снижение кражи скота, - заявил Манарбек ГАБДУЛЛИН. Кроме автотранспорта сотрудники полиции получили грамоты, награды. Без внимания не остались и ветераны полиции, их наградили медалями. После торжественной части для всех собравшихся была представлена концертная программа.