Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом в ходе брифинга в СЦК рассказал начальник городского отдела ЖКХ и автомобильных дорог Серикбай КАЗИЕВ. Система электронного билетирования будет перенята по примеру Астаны и Алматы. Еще одним плюсом внедрения станет то, что проблема с выделением компенсаций перевозчикам за проезд социально уязвимых слоев населения решится. В городе пассажирские перевозки осуществляют 340 автобусов. В ближайшее время во все автобусы установят GPS-трекеры. - В настоящее время в 250 автобусов уже устанавливаются GPS-трекеры, до конца года будет закуплено и внедрено еще 100 трекеров, - сообщил Серикбай КАЗИЕВ. - Установкой навигационных устройств занимается вновь созданное КГУ "Smart Atyrau". Также в обязанности учреждения входит контроль за собоюдением порядка в общественном транспорте. Только с начала года в КГУ поступило 79 жалоб на нарушение правил пасажирских перевозок, было выписано 18 предупреждений, уволен 1 водитель. По словам спикера, большое число жалоб поступило в адрес кондукторов, которые высаживают школьников из автобусов, либо вовсе не впускают их в транспорт, а также на водителей, устраивающих гонки на дорогах.