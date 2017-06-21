Сегодня, 21 июня, в специализированном межрайонном суде ЗКО огласили приговор в отношении восьми жителей поселка Жангала, которые после теракта в Актобе в июне 2016 года хотели напасть на РОВД Жангалинского района. На скамье подсудимых оказались восемь мужчин в возрасте от 25 до 43 лет. По словам судьи Бахыта ЕРМАХАНОВА, террористов задержали в августе 2016 года. Как выяснилось в ходе следствия, Габдешев стал организатором преступной группы. Он слушал в интернете аудиозаписи запрещенных нетрадиционных религиозных течений и у него зародилась идея о нападении на районный отдел полиции. При этом он понимал, что в одиночку он этого не совершит и ему необходимы сообщники. Тогда в священный месяц Рамадан во время намаза он рассказал в общине свою идею, и его поддержали несколько человек. - После этого они стали собираться дома, чтобы не привлекать внимания окружающих. Они планировали изготовить взрывчатое вещество и достать оружие для совершения теракта. На одном из таких сборов они соорудили флаг ИГИЛа и фотографировались с ним. После, взяв флаг исламского государства, отправились на машинах на озеро Сорколь вместе с женами и детьми, при этом флаг торчал из люка машины и развевался на ветру. Свою вину подсудимые до суда признали, а уже в суде полностью отказались. Однако есть доказательства - их фотографии, видео- и аудиозаписи, - пояснил судья ЕРМАХАНОВ. Суд признал Габдешева и Жантасова виновными в совершении преступления, предусмотренного статьями 24 ч. 1 "Подготовка к теракту", 255 ч. 2 "Акт терроризма", 256 ч. 2 "Пропаганда терроризма", 257 ч. 1 "Создание и участие в деятельности террористической группы" и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Кисметова суд приговорил к 12 годам лишения свободы, Каиргалиева, Арыстанова и Бижанова к 11 годам, Абекенова к 6,6 годам и Рахматуллина к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Стоит отметить, что родственники осужденных и адвокаты не согласны с приговором и намерены его обжаловать. - Наших парней в КНБ пытали. Их избивали в подвале, применяли электрошокеры и не оказывали медпомощь после этого. Два месяца нам не давали встретиться с родственниками в СИЗО. В суде они рассказали, что их пытали, и свидетели тоже говорили, что на них оказывалось психологическое и моральное давление. Наших невесток вызывали на допрос в КНБ, где говорили, что если вы не скажете как надо, то вас лишат родительских прав, а детей заберут в детдом, или вас как соучастников посадят. Почему-то на это суд внимание не обратил. Также и теолог, который давал заключение, что черная ткань - это флаг ИГИЛа, не смог внятно рассказать, как именно он это определил. То, что наши парни с семьями поехали на пикник на озеро, не означает, что они террористы. Доказательств этому нет. А то, что они поднимали указательный палец вверх, то это каждый мусульманин делает - это значит, что Аллах один, - заявила возмущенная сестра Рахматуллина Мирамбека Гульдана ФАЗЫЛОВА. - Мы намерены обратиться в Верховный суд, если на местном уровне ничего не решится.CirNSzSMWbc