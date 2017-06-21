Аким Западно-Казахстанской области Алтай КУЛЬГИНОВ, посетивший национальный день Финляндии на выставке "Экспо-2017", отметил, что в области планируется запустить три проекта совместно с финскими коллегами. По словам Алтая КУЛЬГИНОВА, совместное предприятие по выпуску строительных материалов, созданное на базе компании «Дженерал Финланд» и уральского ТОО «Стеклосервис», уже в процессе реализации. Второй проект касается переработки твердых бытовых отходов на уральском полигоне. Подобное производство необходимо региону, богатый опыт финских коллег может быть весьма полезен, так как основан на использовании инноваций. – При возведении различных объектов, как социальных, так и жилых, мы сталкиваемся с ошибками проектирования, обнаружение которых происходит в момент строительства или по его окончании, – рассказал Алтай Кульгинов. – Их исправление очень затратно. Чтобы избежать подобного, в Финляндии используют 3D-проектирование. Заказчик до строительства изучает проектно-сметную документацию, на модели здания может оценить строительную конструкцию, внутренний интерьер помещения, вплоть до мелких деталей. Реализацию этого проекта планируется начать с обучения 3D-проектированию учащихся одного из уральских колледжей. Стоит также отметить, что в этом году в Уральске ожидается открытие консульства Финляндии.