По словам женщины, необычное имя ей дал фельдшер, который принимал роды у ее матери. - При моем рождении он пожелал, чтобы я всю свою жизнь посвятила медицине. Даже учась в школе я никогда не сомневалась о дальнейшем выборе профессии, - рассказывает Догдургуль ЖАПАРОВА. Сегодня она работает челюстно-лицевым и пластическим хирургом в детской областной больнице Атырау. Является кандидатом медицинских наук. Догдургуль апа родилась в Кыргызстане, где сначала окончила с отличием школу, затем и медицинский институт. В 1988 году переехала в Атыраускую область вместе с будущим мужем. Сейчас она мама 3 детей и бабушка 14 внуков. - В жизни я ни разу не пожалела о выбранной профессии. Счастье для меня - это когда я вижу выписывающихся из больницы детей радостными и здоровыми, это и есть по истине счастье, - поделилась Догдургуль ЖАПАРОВА. Отметим, что именно Догдургуль апа принимала участие в операции 13-летнего мальчика, которого покусал алабай. Сегодня подростку уже сняли швы, благодаря слаженной работе группы медиков, мальчику был полностью восстановлен физический и анатомический профиль лица.