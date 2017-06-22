иллюстративное фото из архива "МГ" В основном задержанные промышляли в микрорайонах Водников, Таскала, Ширина, Курсай, Оркен и Саркамыс. Как стало известно, четыре жителя города Атырау, одному из которых 30 лет и троим по 21 году, пользуясь отсутствием хозяев, проникали в дома через пластиковые окна путем их отжима. Целью преступников были ценные вещи, особенно ювелирные изделия. В целях конспирации для каждого дела они использовали арендованные автомобили. Полицейские задержали воров с поличным во время одного из ограблений. В качестве вещественных доказательств изъяты ювелирные изделия в количестве 20 единиц. Начато досудебное расследование.