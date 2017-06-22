По данным ДВД области, карьера полицейского Жаксыгалиева началась в 1996 году с должности участкового инспектора в Акмолинской области. С 2001 по 2005 годы он был заместителем начальника УВД города Уральска. До назначения занимал должность заместителя руководителя ДВД Актюбинской области. Отметим, в начале текущего месяца аким области Бердыбек Сапарбаев на совещании по вопросам деятельности ДВД области подверг резкой критике работу руководства местной полицейской службы, возглавляемую на тот момент Канатом Алиевым. - Было отмечено, что данное структурное подразделение ДВД области не выполняет свои обязанности в полной мере. Ответственность руководителей МПС за промахи в работе будет рассмотрена совместно с МВД РК, - говорилось в сообщении пресс-службы акима.