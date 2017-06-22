Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС, на центральный пульт пожарной связи ДЧС ЗКО 21 июня в 23.07 поступило сообщение о возгорании по адресу: проспект Достык, 200 в развлекательном комплексе «Siberia». - На место вызова были направлены пожарные подразделения по третьему рангу. В ходе разведки было установлено, что на втором этаже здания возле вентиляционной трубы гриль-бара произошло тление утеплителя. В 00.19 возгорание было ликвидировано. Пострадавших в результате пожара нет. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра, - пояснили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО. В тушении было задействовано 15 единиц техники и 46 человек личного состава. Причина возгорания, ущерб и виновные лица устанавливаются.