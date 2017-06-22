На дворе лето и, казалось бы, что овощи и фрукты должны были подешеветь, однако, судя по ценам, на рынках города мы до сих пор покупаем «золотой» картофель. При этом он сейчас намного дороже чем в прошлом году. Корреспонденты «МГ» прошлись по нескольким рынкам, и вот что удалось узнать. Все рынки, как стихийные, так и официальные, просто пестрят разнообразием фруктов, ягод и овощей. Главным натурпродуктом сейчас является клубника, которой в этом году уродилось немало, вот только цены на нее, мягко говоря, «кусаются». Так, на рынке «Мирлан» 5-литровое ведро этой ягоды можно приобрести от 3000 до 3500 тенге. А вот у бабушек, которые развернули свою буйную торговлю возле рынка «Султан» продают клубнику намного дороже. Стакан клубники у них стоит 350 тенге, а вот то же 5-литровое ведро аж 4000 тенге. По словам одной из таких бабушек Надежды СОЛОВЬЕВОЙ, цены у них выше, потому что у них ягодка без всяких добавок и ГМО. Что касается картофеля, который в этом году ну очень подскочил в цене, то его на рынке «Алтын алма» можно приобрести по 190 тенге за килограмм, а на рынке «Мирлан» еще дешевле — по 180 тенге и даже по 150. Отличие лишь в том, что он немного мельче. Заоблачные цены на картофель держит лишь «Султан», где астраханская картошка стоит 250 тенге. Как рассказала продавец рынка Надия, в этом году закупочная цена на картофель варьируется в пределах 150-160 тенге. — Картофеля мало завозится к нам этим летом. Поставщики говорят, что им невыгодно в Уральск сейчас возить, но причины не называют, — отметила продавец. Помидоры и огурцы сейчас тоже можно считать роскошью. Килограмм помидоров стоит 380-450 тенге, а огурцов 180-250 тенге. Хотя в прошлом году в это же время они стоили в два раза дешевле. Со слов покупателя Айгуль АЙТКАЛИЕВОЙ, зимой было намного дешевле покупать овощи, чем летом. — Я к новому году помидоры и огурцы покупала по 700 тенге за килограмм, а сейчас лето, и этим овощам самый сезон, но продавцы почему-то завышают цены. Скоро уже банки закатывать надо, но нам, пенсионерам, покупать на закрутку просто не по карману, — посетовала пенсионерка. Не менее высокие цены этим летом и на остальные овощи. Килограмм моркови стоит от 200 до 260 тенге, лук — 200 тенге, капуста — 250 тенге. На прилавках рынков уже можно встретить даже арбузы, которые привозят из Ташкента, стоимость их 170-250 тенге за килограмм.