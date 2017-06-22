С начала месяца доллар подорожал на 15 тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

На сегодняшний день в Уральских обменниках иностранную валюту можно купить за 326 тенге, а продать за 329. Однако 1 июня стоимость покупки 1 доллара составляла 311 тенге, что на 15 тенге дешевле, чем сегодня.

Стоит отметить, что с начала года максимальная отметка стоимости иностранной валюты была 1 января - 333 доллара, а минимальная стоимость валюты установилась 30 мая и составила 310 тенге за 1 доллар.

Кристина КОБИНА

Фото Медета МЕДРЕСОВА