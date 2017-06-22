С самого начала атыраучане показали, что настроены серьезно и инициативу отдавать не собираются. Первый тайм закончился всухую, футболистам "Атырау" не удалось взломать оборону "Шахтера", однако все изменилось уже в начале второго тайма. Сербский игрок ФК "Атырау" Новица Максимович бьет пенальти и не промахивается. Тем не менее этого атырауским ребятам явно было мало и через 20 минут грузинский нападающий Владимир Двалишвилли блестяще реализовывает еще один штрафной, доводя счет до 2:0 в пользу команды "Атырау". К концу встречи "Шахтер" попытался контратаковать большим силами, но инициативу вновь перехватили атырауские футболисты, а вышедший на замену Айбар Нурыбеков воспользовался возможностью и довел счет до 3:0 в пользу ФК "Атырау". В финале кубка "Атырау" встретится со своим давним непримиримым соперником Алматинским "Кайратом". Интересно и то, что финальная игра будет проходить на стадионе города Актобе.