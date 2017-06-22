Государственное тестирование проходило в двух пунктах - ЗКГУ имени М. Утемисова и ЗКАТУ имени Жангир хана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ent (1) За воротами ЗКГУ имени М. Утемисова к часу дня скопилась большая толпа родителей, близких родственников, которые волновались и ждали, когда их дети выйдут из здания ЗКГУ. Всех тех, кто уже сдал ЕНТ, встречали бурными аплодисментами и громким свистом. Мама Дианы, которая закончила школу №37, от переживаний не могла сдержать слез. - От волнения даже говорить не могу, ведь решается будущее моего ребенка, она хочет стать врачом. Надеюсь на успешную сдачу экзамена, - рассказала мама Дианы Самал. Поддержать своих выпускников пришли их классные руководители. - С нашей школы сдают всего 10 учеников. За каждого я очень сильно переживаю. Это самые долгие три часа, к тому же это такой момент, когда, можно сказать, решается судьба ребенка, – отметила классный руководитель 11 класса Серебряковской школы Жанар МАГЗУМОВА. Многие выпускники, которые уже прошли тестирование утверждают, что  вопросы были сложными, и на многие из-них они не знали ответов.  Выпускники, которые сдавали творческий экзамен, утверждают, что ЕНТ оказалось легким, но все-таки волнительным, потому что во время самого тестирования больше всего давит сама атмосфера и напряженная обстановка в аудитории. Проверяющие у многих находили гаджеты  при помощи металлоискателя. Но все, кто смог пронести шпаргалки в аудиторию, воспользоваться ими не смог, комиссия сразу забирала подсказки находчивых выпускников. Однако были и те, кто выходили с ЕНТ в позитивном настроении, с юмором и улыбкой на лице. К примеру, выпускник спортшколы Даулет ЛАРИОНОВ. - Сегодня я сдавал грамотность чтения и историю Казахстана. Было очень строго, готовился долго, даже пропускал тренировки. Занимаюсь греко-римской борьбой. Там было очень волнительно и страшно, - шутит Даулет. - Мама каждый день заставляла учить уроки, а я не хотел. Честно сказать, для меня главное - набрать проходной балл, а будущее покажет, кем я стану. Напомним, первый день сдачи ЕНТ в Уральске прошел 20 июня. ent (2) ent (3) ent (4) ent (6) ent (9) ent (11) ent (12)   Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА