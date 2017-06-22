Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам представителя комитета по ЧС МВД РК Руслана ИМАНКУЛОВА, сегодня, 22 июня, примерно в 10.20 в Айтекебийском районе Актюбинской области на 946 км автодороги Самара-Шымкент, в 20 км от села Карабутак, произошло опрокидывание пассажирского рейсового 2-этажного автобуса марки «Мерседес». - В автобусе находилось 52 человека, из них 50 - граждане Узбекистана и 2 — граждане РК. Автобус следовал по маршруту Волгоград - Шымкент, - рассказал Руслана ИМАНКУЛОВ. - В результате опрокидывания погибло 9 граждан Узбекистана, доставлены в больницу 18 человек, из них 17 - граждане Узбекистана и 1 гражданин РК. 25 пассажирам оказана медицинская помощь на месте. Организованы телефоны «горячей линии». В ДЧС Актюбинской области — 8-713-2- 56-29-62, в УЧС Айтекебийского района - 8-713-39-2-56-45. - В работах по оказанию помощи были задействованы 9 человек и 2 единицы техники трассового медико-спасательного пункта Карабутак Центра медицины катастроф КЧС МВД РК, 7 человек и 1 единица техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области, 2 бригады скорой медицинской помощи и местная полицейская служба, - пояснил Руслан ИМАНКУЛОВ.