С места происшествия в больницу доставлены 17 граждан Узбекистана и один казахстанец, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам представителя комитета по ЧС МВД РК Руслана ИМАНКУЛОВА, сегодня, 22 июня, примерно  в 10.20 в Айтекебийском районе Актюбинской области на 946 км автодороги Самара-Шымкент, в 20 км от села Карабутак, произошло опрокидывание пассажирского рейсового 2-этажного автобуса марки «Мерседес». - В автобусе находилось 52 человека, из них 50 - граждане Узбекистана и 2 — граждане РК. Автобус следовал по маршруту Волгоград - Шымкент, - рассказал Руслана ИМАНКУЛОВ. - В результате опрокидывания погибло 9 граждан Узбекистана, доставлены в больницу 18 человек, из них 17 - граждане Узбекистана и 1 гражданин РК. 25 пассажирам оказана медицинская помощь на месте. Организованы телефоны «горячей линии». В ДЧС Актюбинской области — 8-713-2- 56-29-62, в УЧС Айтекебийского района -  8-713-39-2-56-45. - В работах по оказанию помощи были задействованы 9 человек и 2 единицы техники трассового медико-спасательного пункта Карабутак Центра медицины катастроф КЧС МВД РК, 7 человек и 1 единица техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской области, 2 бригады скорой медицинской помощи и местная полицейская служба, - пояснил Руслан ИМАНКУЛОВ.  