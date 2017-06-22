Как выяснилось, ни возгорания, ни тления утеплителя в развлекательном центре «Siberia» не было, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой пресс-службу ДЧС ЗКО. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что после проведенной проверки выяснилось, что там произошло всего лишь задымление в вентиляционной трубе гриль-бара. - После проведенной проверки инспектором УЧС города Уральска стало известно, что  факта тления утеплителя в развлекательном комплексе «Siberia» не было , а было всего лишь задымление в вентиляционной трубе гриль-бара на втором этаже заведения, - пояснили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Напомним, 21 июня в 23.00 в развлекательном центре «Siberia» произошло возгорание. Кристина КОБИНА