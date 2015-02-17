Иллюстративное фото с сайта pro-sud-123.ru. По словам, 14 февраля в Уральске по подозрению в продаже наркотических средств была задержана супружеская пара. - Ранее был проведен оперативный закуп, - рассказал Андрей ХЛЕВИН. - 30-летняя женщина и ее 38-летний супруг сбывали героин. 14 февраля они были задержаны. При личном досмотре, а также при обыске дома было обнаружено и изъято около 10 граммов героина и 101 грамм марихуаны. К настоящему времени суд санкционировал их арест. Возбуждено уголовное дело по статье 297 УК РК - "Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических веществ". Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Женщина ранее не судима. Также 16 февраля на посту "Сырым" был задержан житель ЗКО. 50-летний мужчина подозревается в том, что занимался перевозкой наркотиков из Самары в Уральск. При обыске полицейские изъяли у подозреваемого 15,51 грамма героина. В настоящее время задержанный содержится в ИВС. Ведется следствие.