Мужчина за рулем автомобиля Lada Priora был остановлен сотрудниками полиции по улице Жангир хана примерно в 19.30. В пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что мужчина был задержан с крупной партией рогов сайгаков. - У него было обнаружено более 200 сайгачьих рогов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", - пояснили в пресс-службе ведомства. К слову, 34-летний мужчина был за рулем автомобиля с российским учетом.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.