Задержание произошло 20 февраля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске задержали мужчину с крупной партией сайгачьих рогов (фото) Военнослужащими департамента погранслужбы КНБ по Западно-Казахстанской области совместно с департаментом экономических расследований и департаментом полиции ЗКО была задержана автомашина в Уральске, в багажнике которой были обнаружены 219 свежеспиленных рогов сайги. - Тогда задержанный вместе с грузом был передан в Зачаганский отдел полиции. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", - пояснили в пресс-службе КНБ РК. Также в КНБ РК сообщили, что предварительный ущерб составляет 17,4 миллиона тенге. Стоит отметить, что несмотря на то, что сайгаки не включены в Красную книгу Казахстана, охота на них запрещена. Со слов исполнительного директора Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Вороновой, в 2015 году в Казахстане произошла массовая гибель сайгаков (погибло около 180 тысяч сайгаков на территории Костанайской, Актюбинской и Акмолинской областей, что составило на тот период почти 80% популяции), это привело к катастрофическому уменьшению их поголовья. Точные причины массового падежа пока не изучены. К настоящему времени численность животных постепенно восстанавливается, однако есть риск повтора массовой гибели. Напомним, в ноябре 2020 года более 700 рогов сайги обнаружили полицейские ЗКО у членов ОПГ, при этом, в результате уничтожения сайгаков экологии причинен ущерб на сумму более 700 миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.