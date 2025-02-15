В Уральске задержали подозреваемого в серии автокраж

По данным следствия, 25-летний мужчина подбирал ключи или находил незапертые машины, забирал аккумуляторы, автомагнитолы, колонки и другие ценные вещи, передает Polisia.kz. Сейчас против него ведется расследование по восьми случаям. При обыске в его машине нашли украденное имущество. Мужчину отправили в изолятор временного содержания, а полиция проверяет, причастен ли он к другим преступлениям.







