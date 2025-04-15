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Социум

Штрафовать за кормление голубей будут в Атырау

Как сообщили в городском акимате, мера направлена на сохранение санитарного порядка и предотвращение размножения птиц в черте города.
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Штрафовать за кормление голубей будут в Атырау

По информации atyrauoil.official, чрезмерное количество голубей может привести к загрязнению территорий, повреждению архитектурных объектов и распространению инфекций. 

Жителей просят отнестись с пониманием к просьбе и воздерживаться от подкармливания птиц в общественных местах. Как подчеркнули в акимате, контролировать эти места будут специальными навигаторами, а также с помощью мониторинга в социальных сетях.

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Согласно статье 505 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», загрязнение территории, включая выброс пищевых отходов, карается штрафом. Подкармливание птиц в неустановленных местах может рассматриваться как нарушение санитарных норм.

Физические лица: предусмотрено предупреждение или штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (69 000 тенге).

Повторное нарушение в течение года: штраф увеличивается до 30 МРП (103 500 тенге).

Ранее стало известно, на каких водоемах ЗКО нельзя ловить рыбу. 

Фото: pixabay.com

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