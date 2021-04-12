В Уральске завершился отопительный сезон

Отопительный сезон завершился сегодня, 12 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал советник генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго" Вячеслав Солодилов, отопительный сезон прошел в штатном режиме и сегодня, 12 апреля, он закончен. - Происходили незначительные аварии на сетях, но мы в установленное время их устраняли. До 1 мая будут проводиться гидравлические испытания, как только график будет утвержден, мы его опубликуем. В связи с этим будут перебои с горячей водой на 1-2 дня. Однако у нас есть определенные проблемы: если взять у