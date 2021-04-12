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Социум

В Уральске завершился отопительный сезон

Отопительный сезон завершился сегодня, 12 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал советник генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго" Вячеслав Солодилов, отопительный сезон прошел в штатном режиме и сегодня, 12 апреля, он закончен. - Происходили незначительные аварии на сетях, но мы в установленное время их устраняли. До 1 мая будут проводиться гидравлические испытания, как только график будет утвержден, мы его опубликуем. В связи с этим будут перебои с горячей водой на 1-2 дня. Однако у нас есть определенные проблемы: если взять у
Кристина Кобина
В Уральске завершился отопительный сезон
Отопительный сезон завершился сегодня, 12 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске завершился отопительный сезон
В Уральске завершился отопительный сезон
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал советник генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго" Вячеслав Солодилов, отопительный сезон прошел в штатном режиме и сегодня, 12 апреля, он закончен. - Происходили незначительные аварии на сетях, но мы в установленное время их устраняли. До 1 мая будут проводиться гидравлические испытания, как только график будет утвержден, мы его опубликуем. В связи с этим будут перебои с горячей водой на 1-2 дня. Однако у нас есть определенные проблемы: если взять уральскую ТЭЦ, то она напрямую связана с рекой Урал. К сожалению, уровень воды падает и никакого оптимизма нету. Также существует проблема теплосетей, идет воровство, особенно на седьмой магистрали. По таким фактам мы обращаемся в полицию, но не всегда их находят, - пояснил Вячеслав Солодилов. Также Вячеслав Солодилов сообщил, что 1 марта этого года произошла авария, автомобиль марки "Газель" снес портал, где находится сеть. - К сожалению, мы понесли убытки, очень много вылилось сетевой воды. Самое интересно, что до сих пор этого водителя не нашли, - сказал Вячеслав Солодилов. Со слов советника, население задолжало ЖТЭ 540 миллионов тенге и еще 57 миллионов тенге - промышленные предприятия. - Если вовремя соберем эту задолженность, то никаких отключений летом производиться не будет, и мы будем с горячей водой, - пояснил Вячеслав Солодилов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
ТЭЦ ЖТЭ

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