В Уральске захоронение сибирской язвы находится в дачном массиве

Всего в ЗКО зарегистрировано 227 захоронений инфекционного заболевания, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Наибольшее количество захоронений сибирской язвы расположены в Теректинском районе ЗКО. В редакцию "МГ" обратился житель города, который пожаловался на то, что опасное захоронение расположено на берегу реки Деркул и никто его не охраняет. - Одно из захоронений сибирской язвы находится на берегу Чагана около чугунного моста. Только два года назад там установили ограждение, но никакой дополнительной охраны там нет. Рядом расположены дачные общества и пляж, где все купаются. Все дач