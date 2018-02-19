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Социум

В Уральске захоронение сибирской язвы находится в дачном массиве

Всего в ЗКО зарегистрировано 227 захоронений инфекционного заболевания, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Наибольшее количество захоронений сибирской язвы расположены в Теректинском районе ЗКО. В редакцию "МГ" обратился житель города, который пожаловался на то, что опасное захоронение расположено на берегу реки Деркул и никто его не охраняет. - Одно из захоронений сибирской язвы находится на берегу Чагана около чугунного моста. Только два года назад там установили ограждение, но никакой дополнительной охраны там нет. Рядом расположены дачные общества и пляж, где все купаются. Все дач
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В Уральске захоронение сибирской язвы находится в дачном массиве
Всего в ЗКО зарегистрировано 227 захоронений инфекционного заболевания, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Наибольшее количество захоронений сибирской язвы расположены в Теректинском районе ЗКО. В редакцию "МГ" обратился житель города, который пожаловался на то, что опасное захоронение расположено на берегу реки Деркул и никто его не охраняет. - Одно из захоронений сибирской язвы находится на берегу Чагана около чугунного моста. Только два года назад там установили ограждение, но никакой дополнительной охраны там нет. Рядом расположены дачные общества и пляж, где все купаются. Все дачники берут воду для полива именно из Чагана. Почему столь опасное заболевание захоронили на берегу? А если кто-нибудь раскопает его? Кто должен следить за этим? - возмущается уралец. В управлении ветеринарии ЗКО отметили, что захоронение на берегу Чаган было сделано еще в 1977 году, поэтому определить, по каким причинам было выбрано именно это место, не предоставляется возможным. По словам руководителя управления ветеринарии ЗКО Серика НУРМАГАНБЕТОВА, в последний раз в регионе случай заражения сибирской язвой был зарегистрирован в 2016 году. - Заражение сибирской язвой в 2016 году было зарегистрировано в Казталовском районе. Тогда заболела одна голова КРС и случаев заболеваний среди людей выявлено не было, - пояснил руководитель управления ветеринарии. - В регионе расположено более 200 захоронений сибирской язвы, и захоронений других опасных инфекционных заболеваний нет. Все они охраняются отделами ветеринарии и ограждены забором с соответствующей предупреждающей табличкой. В 2016 году из бюджета было выделено 92 млн тенге, на которые на 222 объектах были установлены ограждения. Очаги сибирской язвы есть в каждом районе области. Так, в Акжайыкском районе насчитывается 26 захоронений, Бурлинском - 31, Бокейординском - 1, Жангалинском - 5, Жанибекском - 14, Зеленовском - 19, Казталовском - 22, Каратобинском - 4, Сырымском - 34, Таскалинском - 14, Теректинском - 39, Чингирлауском - 15 и в городе Уральск - 3. - Также в 2016 году были проведены исследования проб почвы со всех захоронений и результаты были отрицательными. Кроме того, люди, раскопавшие подобные захоронения, привлекаются к ответственности согласно законодательству РК, - заявил Серик НУРМАГАНБЕТОВ.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
сибирская язва

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