Фото из соцсети instagram Как оказалось, женщина шла по улице Молдагуловой около магазина "Хозяюшка" и провалилась в открытую канализационную шахту. Люк был прикрыт жестянкой, однако из-за того, что его занесло снегом женщина не заметила его, наступила и провалилась. Вытащить пострадавшую из шахты помогли прохожие, которые и вызвали скорую. Как сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар АБДРАХМАНОВА, 8 января женщина, которая провалилась в люк, была доставлена в городскую многопрофильную больницу. - Ей оказали первую помощь, диагностировали различные ушибы. В этот день она была отпущена домой на амбулаторное лечение, - пояснила Гульнар АБДРАХМАНОВА. Стоит отметить, что местные жители говорят, что это далеко не первый случай, когда именно в эту шахту падают прохожие.Фото из соцсети instagram