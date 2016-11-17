Холод в квартире жильцов дома по адресу Гагарина, 2/8 довел жителей до того, что им приходится ходить в верхней одежде. Чтобы хоть как-то согреться приходится включить электрообогреватель. Жильцы говорят, что практически с начала отопительного сезона батареи в их квартирах чуть теплые. - Отопление дали 12 октября. Но у нас у нас в квартирах до сих пор нет тепла, мы мерзнем. Уже квитанция на оплату по отоплению пришла за 15 дней на 4 253 тенге мы оплатили, но тепло в доме так и не появилось. Я звонил в жилищную и тепловую инспекцию, результатов нет, - говорит житель дома Амангельды УТАРОВ. Председатель КСК этого дома отмечает, что с их стороны делается все необходимое, а проблема заключается в недостаточном давлении, подаваемым ТЭЦ. - Все что от КСК зависит, мы делаем. Своевременно спускаем воздух, но если нет давления, что сделаешь. Вот в прошлом году именно в этот период давление уже было 6,4 атмосферы, сейчас всего 5,3. Утром они добавили и стало 5,8, - рассказал председатель КСК Тлек РАХМАТАЛИЕВ. В отделе ЖКХ заявили, что в настоящий момент подача тепловой энергии происходит в полном объеме, а по данному случаю будет направлена тепловая инспекция для выяснения причин. - Тепловая энергия подается в полном объеме, в связи с перепадом температуры бывают случаи, когда не соблюдается температурный режим. Так как было потепление, и соответственно подача давления уменьшилась, и при подаче температура соответственно уменьшается, - говорит заведующий сектором коммунального хозяйства ЖКХ г. Уральск Рустам МУКАТОВ В случае возникновения подобных ситуаций жителям необходимо обращаться в КСК, либо в диспетчерскую службу АО «Жайктеплоэнерго», посоветовали в отделе ЖКХ. Между тем, как выяснилось, в квратре жалобщиков побывала тепловая инспекция, которая выявила нарушения. - Жильцы снесли балконную стену расширили комнату, при этом никого не уведомили. Батареи по сути вынесли на балкон, но они не расчитаны обогревать такую площадь комнаты. Причем, такая история в обеих квартирах. Мы выписали им предписание, чтобы они переделали и вернули батареи на место, - рассказал начальник тепловой инспекции Бекболат КАМЕШЕВ. Стоит отметить, что сегодня, 17 ноября, температура в Уральске опустилась до -15 градусов.Виктор МАКАРСКИЙ