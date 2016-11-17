На сегодняшний день в городе под рекламу выделено более 200 участков, однако используются лишь 147 из них. По словам заместителя акима города Алтынбека КАЙСАГАЛИЕВА, на 91 земельном участке установлены рекламные конструкции, 90% из которых не соответствуют установленным требованиям. - Одна из главных претензий к владельцам рекламных конструкций - это отсутствие освещения рекламных банеров. Ночью вашу рекламу никто не видит и темное пятно портит внешний вид наших улиц. Еще одна из проблем - это остекленные билборды. Вообще изначально, когда вам в аренду давались участки, была договоренность, что конструкция для рекламы будет иметь освещение, у нее будет остекление и роллерная реклама, то есть картинки должны меняться с одной на другую, - отметил заместитель акима Уральска. Кроме того, Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ заявил, что билборды не должны пустовать. Если у рекламных компаний нет клиентов на это место, то они должны пустоты завешивать либо своими какими-то банерами, или же брать в управлении внутренней политики плакаты с социальной рекламой. - Также вы сами должны отвечать за чистоту ваших конструкций. Многие билборды у основания обклеены объявлениями и разными плакатами, вы должны их убирать. Что касается вандалов, которые разбивают стекла на конструкциях, то их надо искать и принимать меры с помощью МПС, - заявил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. - Еще хочу отметить, что всем необходимо оформить свои участки, где установлена ваша реклама. А то есть такие компании, которые рекламу установили, а документы так и не сделали. Причем многие рекламные агентства берут по 25 земельных участков под установку рекламных конструкций, а используют всего 10, а то и меньше. Неосвоенные земли мы будем изымать и давать их другим. Стоит отметить, что владельцы рекламных компаний не всегда имеют возможность сделать освещение своих конструкций. Рекламщикам приходится тянуть электролинии до ближайшего трансформатора, которые зачастую находятся либо через дорогу, либо в нескольких сотнях метрах от билборда.