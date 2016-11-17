Как сообщает пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции, ведомством ведется досудебное расследование в отношении руководства АО «Байтерек DEVELOPMENT» по фактам получения взяток. - Следствием установлено, что должностные лица АО «Байтерек DEVELOPMENT» Джакупов - заместитель председателя Правления, Айтимбетов - руководитель Департамента Дирекции государственно-частного партнерства, и Сариев - управляющий директор наладили коррупционную схему систематического получения взяток в особо крупных размерах за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы «Нұрлы жол». Каждому участнику преступной группы была отведена определенная роль. Так, Айтимбетов непосредственно получал денежные средства от представителей строительных компаний, которые в последующем передавал Джакупову и Сариеву. В свою очередь последние подписывали договоры, акты выполненных работ и счета к оплате, - сообщили в Нацбюро. Как стало известно, преступная схема, в которую были вовлечены 13 предприятий, была распространена по объектам строительства на территории всей республики, в городах Уральск, Кокшетау, Атырау, Актобе, Тараз, Талдыкорган. - 17 ноября за получение очередной взятки в сумме 28 млн тенге задержаны Джакупов, Сариев и Айтимбетов. Денежные средства предназначались за покровительство ТОО «Project City Group» при заключении договора на строительство двух 9-этажных жилых домов в г. Павлодар стоимостью 3,4 млрд тенге и беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Кроме того, за неоднократную дачу взяток должностным лицам АО «Байтерек DEVELOPMENT» задержаны руководители и учредители ТОО «Project City Group» - Есмуханов Б., Смагулов К., Жуманазар Е. и Комаров А. По аналогичной преступной схеме получал взятки бывший управляющий директор Анарбай. В настоящее время в соответствии со ст. 128 УПК РК он также задержан, - отмечают в ведомстве. Между тем, отец Аслана ДЖАКУПОВА Кабибулла ДЖАКУПОВ задержание сына комментировать не стал. - Не знаю, - сказал он и бросил трубку. Стоит отметить, что Аслан ДЖАКУПОВ несколько лет проработал в нефтегазовой отрасли, а именно в АО «КазТрансОйл» и АО «КазМунайТениз». В 2012 году был назначен Председателем Правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Орал». В августе 2012 года занимал должность заместителя начальника управления предпринимательства и промышленности ЗКО, после чего в течение трех лет возглавлял данное управление. С октября 2015 занимал должность Управляющего директора АО «НУХ «Байтерек». А в марте нынешнего года назначен заместителем Председателя Правления АО «Байтерек девелопмент». S3CO2SXAbKc https://youtu.be/tegaE5uvybw Стоит отметить, что весной нынешнего года скандал разгорелся вокруг второго сына экс-спикера мажилиса Парламента Кабибуллы ДЖАКУПОВА. В начале марта международный консорциум журналистских расследований опубликовал досье, известное как «панамские файлы». Там фигурировали имена двух сыновей Кабибуллы ДЖАКУПОВА – Жаслана и Аслана. Досье содержало секретные документы об офшорных компаниях и людях, стоящих за ними. Казахстанцев в списке держателей активов на Панамских островах насчитывается порядка 250 человек, также указаны адреса и другие юридические лица. Авторы расследования утверждают, что в последующем данный список будет дополнен. Общественности станут доступны имена всех держателей офшоров на Панамских островах. Тогда директор ТОО «Батыс Пауэр» Жаслан ДЖАКУПОВ рассказал, что в 2008 году они создали компанию ZOLDANE для того, чтобы попробовать привлечь инвестиции в Казахстан. Однако с 2010 года данная компания перестала работать, потому что у них ничего не получилось. И в начале 2013 года компания ZOLDANE была закрыта.