Фигурантами уголовного дела они стали после июньских терактов. В то воскресенье офицеры как раз несли дежурство в части. Сегодня в военном суде РК рассказали некоторые подробности дела. - Военнослужащие являются офицерами в звании «майор». Подсудимые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 447 части 2 УК РК, т.е. являясь лицами, входящими в суточный наряд части, нарушили уставные правила несения внутренней службы, приведшие к тяжким последствиям, - прокомментировал пресс-секретарь Военного суда РК Ерлан АХМЕТЖАНОВ. Имена подозреваемых пока не раскрываются, но уже известно, что судебный процесс будет проходить в открытом режиме. В военном суде подчеркивают, что для журналистов вход тоже будет беспрепятственный. Главные судебные разбирательства назначены на 24 ноября. Дело будут рассматривать по месту происшествия – в г. Актобе.