В ходе дружественного визита ожидается встреча руководств пограничной службы, где будут подведены итоги совместной деятельности и выработаны дальнейшие действия по борьбе с браконьерами в акватории Каспийского моря. - Между пограничниками Казахстана и России налажена прочная система связи. У нас давно сложились деловые, добрососедские и просто дружеские отношения. Взаимодействие настолько тесное, что сегодня мы не обсуждаем цели и планы, а обсуждаем узкие практические вопросы. Мы рассчитываем упрочнить те результаты, которые были достигнуты, обменяться новыми сведениями о полученных тактических действиях противника, на этой основе выработать тактику действий дальнейших, - сказал генерал-лейтенант Игорь ШМОТКИН, начальник пограничного управления ФСБ России по республики Дагестан.Благодаря автоматизации систем управления численность экипажа составляет 28 человек, что является минимальным количеством для корабля. Это позволило создать комфортные условия проживания, непривычные для кораблей береговой охраны. В каютах есть санузел и телевизор. Судно имеет на вооружении артиллерийскую установку и два пулемета, но, как признались россияне, применять их против нарушителей еще не приходилось. В региональном управлении береговой охраны пограничной службы КНБ РК сообщили, что за время проведения совместных оперативно-профилактических мероприятий в 2016 году было задержано 270 нарушителей границы, наложены штрафы на общую сумму 3 млн 436 тыс тенге, изъято более 45 тысяч крючьев и 377,5 тысяч метров сетей, 88 малоходных суден. Ольга КАРАСЕВА