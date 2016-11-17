Руководство Каспийского пограничного управления Российской Федерации сегодня, 17 ноября, зашли в морской порт Актау на корабле «Бриллиант», передает кореспондент портала "Мой ГОРОД". IMG_0509 В ходе дружественного визита ожидается встреча руководств пограничной службы, где будут подведены итоги совместной деятельности и выработаны дальнейшие действия по борьбе с браконьерами в акватории Каспийского моря. - Между пограничниками Казахстана и России налажена прочная система связи. У нас давно сложились деловые, добрососедские и просто дружеские отношения. Взаимодействие настолько тесное, что сегодня мы не обсуждаем цели и планы, а обсуждаем узкие практические вопросы. Мы рассчитываем упрочнить те результаты, которые были достигнуты, обменяться новыми сведениями о полученных тактических действиях противника, на этой основе выработать тактику действий дальнейших, - сказал генерал-лейтенант Игорь ШМОТКИН, начальник пограничного управления ФСБ России по республики Дагестан. IMG_9035 Благодаря автоматизации систем управления численность экипажа составляет 28 человек, что является минимальным количеством для корабля. Это позволило создать комфортные условия проживания, непривычные для кораблей береговой охраны. В каютах есть санузел и телевизор. Судно имеет на вооружении артиллерийскую установку и два пулемета, но, как признались россияне, применять их против нарушителей еще не приходилось. В региональном управлении береговой охраны пограничной службы КНБ РК сообщили, что за время проведения совместных оперативно-профилактических мероприятий в 2016 году было задержано 270 нарушителей границы, наложены штрафы на общую сумму 3 млн 436 тыс тенге, изъято более 45 тысяч крючьев и 377,5 тысяч метров сетей, 88 малоходных суден. Ольга КАРАСЕВА