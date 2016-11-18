Дом расположенный по улице Курмангалиева 1/2 был построен в 1947 году. Внутри здания на стенах зияют щели, рушится потолок, отклеиваются обои. Жители заявляют, у них не хватает средств даже на косметический ремонт, не говоря уже о капитальном. - У нас повсюду трещины на стенах, сами заделывать уже устали. Боимся сидеть дома, потому что рушатся потолки. Просим власти, чтобы нам помогли хотя бы сделать ремонт, - рассказывает жительница дома. Владельцы квартир больше всего боятся дождливой погоды. Тогда на их головы начинает сыпаться штукатурка. -В ЖКХ мне сказали это памятник архитектуры, и сносу он не подлежит. Потом сообщили, что дом не в аварийном, а в нормальном состоянии и подлежит ремонту. Делать ремонт в квартире уже бесполезно. Скоро вывалится стена, - говорит еще однаВ доме 16 квартир, но их состояние одинаково плачевное. Люди не видят смысла в ремонте. В городском отделе ЖКХ подчеркнули, что в ближайшее время дом никто сносить не собирается. - Дом в списке аварийных у нас не значится. 40 домов, которые признаны официально аварийными, имеют экспертные заключения, - заявилОн отметил, что дом, расположенный по улице Курмангалиева, 1/2, памятником архитектуры не является, по городу таких домов, которые находятся в ветхом, предаварийном состоянии, около 200 - Единственная программа по которой жильцы могут улучшить свои жилищные условия – это модернизация ЖКХ, - заявил руководитель отдела ЖКХ г. Уральск. Чтобы провести ремонт по госпрограмме, людям посоветовали создать кондоминиум и подать заявку.