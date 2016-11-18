Совсем скоро рядом с жилым домом начнется строительство путепровода, и жильцы боятся, что здание может сложиться, как карточный домик, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dom 2 Дом расположенный по улице Курмангалиева 1/2 был построен в 1947 году. Внутри здания на стенах зияют щели, рушится потолок, отклеиваются обои. Жители заявляют, у них не хватает средств даже на косметический ремонт, не говоря уже о капитальном. - У нас повсюду трещины на стенах, сами заделывать уже устали. Боимся сидеть дома, потому что рушатся потолки. Просим власти, чтобы нам помогли хотя бы сделать ремонт, - рассказывает жительница дома. Владельцы квартир больше всего боятся дождливой погоды. Тогда на их головы начинает сыпаться штукатурка. -В ЖКХ мне сказали это памятник архитектуры, и сносу он не подлежит. Потом сообщили, что дом не в аварийном, а в нормальном состоянии и подлежит ремонту. Делать ремонт в квартире уже бесполезно. Скоро вывалится стена, - говорит еще одна жительница дома Мария БОНДАРЕВА. В доме 16 квартир, но их состояние одинаково плачевное. Люди не видят смысла в ремонте. В городском отделе ЖКХ подчеркнули, что в ближайшее время дом никто сносить не собирается. - Дом в списке аварийных у нас не значится. 40 домов, которые признаны официально аварийными, имеют экспертные заключения, - заявил руководитель отдела ЖКХ г. Уральск Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Он отметил, что дом, расположенный по улице Курмангалиева, 1/2, памятником архитектуры не является, по городу таких домов, которые находятся в ветхом, предаварийном состоянии, около 200 - Единственная программа по которой жильцы могут улучшить свои жилищные условия – это модернизация ЖКХ, - заявил руководитель отдела ЖКХ г. Уральск. Чтобы провести ремонт по госпрограмме, людям посоветовали создать кондоминиум и подать заявку. dom 3 dom 1 dom 4 dom 6 dom 5 dom 9 dom 10 dom 9 Виктор МАКАРСКИЙ