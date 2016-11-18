За дополнительной информацией можно обратиться: Служба по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан, 8 (727) 350 05 75, внутр. 112-86, [email protected]

Услуга позволяет гарантировать доступ в интернет на постоянной основе благодаря объединению двух независимых технологий доступа: проводной и беспроводной. При прерывании интернета по проводному каналу доступ будет предоставлен автоматически по 3G или 4G каналу через специальный Wi-Fi-модем. «Непрерывная работа интернета и приложений способствуют стабильному рабочему процессу и результативной производительности. Специальная услуга от Beeline позволит корпоративным клиентам не останавливать бизнес-процессы, даже при отсутствии проводного интернета во всем офисе или бизнес-центре. Используя технологию, наши партнеры получат 3G/4G интернет, Wi-Fi и USB-модемы от одного поставщика, без лишних затрат на подключение», - прокомментировал Рауан Кабдрахимов, директор по корпоративным продажам Beeline Казахстан. Beeline Business – это мультисервисный провайдер связи и комплексных решений по мобильной и фиксированной связи. Клиентам Beeline Business доступны различные технологии передачи данных, защищённые корпоративные сети, фиксированная и мобильная телефония, роуминг более чем в 185 странах, а также многое другое. Для повышения эффективности бизнеса клиентов были реализованы такие современные услуги, как Business Link (FMCN), Beeline Business Box, GPRS Corporate Access, Beeline Навигатор, SMS Клик, Mobile Device Management.Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК. На правах рекламы.