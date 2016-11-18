Данагуль Амангалиева Напомним, 29-летняя женщина Данагуль АМАНГАЛИЕВА была экстренно направлена из поселка Махамбет в Атыраускую областную больницу, где впоследствии скончалась. Медики долгое время не говорили причину смерти супругу, который в одночасье лишился жены и будущего ребенка. Проведя всесторонний анализ, комиссия пришла к заключению, что к смерти молодую маму привели много факторов, в числе которых хронический гепатит и артериальная гипертензия (повышенное давление). Основной же причиной стало ОРВИ. В документе также есть заключение о том, что медицинские работники Махамбетской ЦРБ не организовали своевременную госпитализацию, допустили перевод пациентки в крайне тяжелом нестабильном состоянии. Выявили, что обследование беременной районными врачами также носило формальный характер, так как не была установлена точная причина головных болей. Данный акт проверки был передан в ДВД Атырауской области отдел внутренних дел Махамбетского района для принятия процессуального решения. Супруг Данагуль АМАНГАЛИЕВОЙ Арман утверждает, что его супруга была здорова. Он по-прежнему винит в ее смерти врачей.