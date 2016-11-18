Иллюстративное фото из архива "МГ" 18 ноября ТОО "Батыс су арнасы" будут производиться ремонтные работы на трубопроводе на пересечении улиц Энтузиастов и Солнечная. - Отключение воды будет в жилых домах частного сектора по улицам Энтузиастов, Гринько, Пятимарская, ПДП-8,9,1,2 и поселке Селекционный. Аварию устранят до 18 часов, - пообещали в ТОО "Батыс су арнасы".