Из-за аварии на трубопроводе 18 ноября в Зачаганске и поселке Селекционном не будет воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" 18 ноября ТОО "Батыс су арнасы" будут производиться ремонтные работы на трубопроводе на пересечении улиц Энтузиастов и Солнечная. - Отключение воды будет в жилых домах частного сектора по улицам Энтузиастов, Гринько, Пятимарская, ПДП-8,9,1,2 и поселке Селекционный. Аварию устранят до 18 часов, - пообещали в ТОО "Батыс су арнасы".