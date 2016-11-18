По словам владельца сети ресторанов восточной кухни Дулата КОСАЛИЕВА, иностранцы являются частыми гостями в его заведении. Он отмечает, что американцы - экспериментаторы, они стараются попробовать новые блюда из меню. В больше степени гости из США предпочитают уйгурские лагманы, или нудлс (японское блюдо с яичной лапшой) на американский лад. Бешбармак, к сожалению, у них спросом не пользуется. Оказалось, что главное блюдо казахской кухни заказывают в том случае, если прием устраивает казахстанская сторона. Сами же американцы бешбармаком себя не балуют. В гастрономических предпочтениях у граждан Поднебесной наблюдается консерватизм. - Если американцы любят пробовать экстраординарные блюда, то китайцы чаще всего уже заранее знают, что будут заказывать, это в основном, блюда китайской кухни. Индусы предпочитают блюда из курицы с острыми специями и рисом. Чаще всего они заказывают казан-кебаб. В последнее время хитом продаж становится плов. Если честно, мы сами удивлены, что это блюдо узбекской кухни становится таким популярным у приезжих, - поделился Дулат КОСАЛИЕВ. Как признаются хозяева других заведений, хитом продаж являются шашлыки и жареные манты. Эти блюда иностранцы готовы есть и днем и ночью. Эти же гастрономические предпочтения отметили и сотрудники одной из иностранных компаний Атырау. На третьем месте после шашлыков и мант расположилась узбекская самса. В списке нелюбимых блюд у иностранцев оказались куырдак, жая, курт и бешпармак. В опросе приняли участие 30 человек - все представители разных государств.