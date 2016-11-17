Скриншот с видео канала КТК Предположительно, уже в начале следующей недели всем 29 подсудимым предоставят последнее слово, а затем судья удалится в совещательную комнату для вынесения окончательного приговора. Прокуроры же уже озвучили собственное заключение. Гособвинение просит признать всех 29 человек виновными. Для девяти из них, которых обвиняют в непосредственном участии в терактах, прокуратура просит пожизненного лишения свободы. 17 подсудимым, которых судят за недонесение о готовящемся теракте, надзорный орган требует от 4 до 6 лет. Еще двоим, которых обвиняют в укрывательстве беглых террористов, грозит по 5 лет колонии. Напомним, главные судебные разбирательства по делу об июньских терактах в Актобе начались 24 октября. Уголовное дело состоит из 201 тома. В качестве потерпевших проходят 88 человек, в качестве свидетелей – 48 лиц.