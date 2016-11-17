143 шапочки, 97 пар носочков, 96 жилеток и 15 одеял связали участники клуба вязальщиков "28 петель". Основной целью организации является помощь недоношенным детям. - Мы вяжем для этих крох изделия из шерсти, которая стимулирует кровообращение, поддерживая тепло тела. 17 ноября - Международный день недоношенного ребёнка. В этот день мы поддержали республиканский флешмоб, а также организовали свой, в рамках которого вяжем квадратики 10х10 и соединим их в одно большое одеяло, - рассказала координатор клуба в Атырау Аруна ДЖУНИСОВА.Клуб "28 петель" действует уже четвертый год, его активными участниками являются около 30 волонтеров. Клуб открыт при финансовой поддержке компании "ТШО" в рамках проекта "Ынтымак". Встречи клуба проходят раз в неделю во вне рабочее время. За это время вязальщики города подарили недоношенным малышам сотни вязанных вещиц.После рождения новорожденных с экстремально низкой массой тела с первых секунд необходимо заботиться о сохранении их тепла, поэтому кроме медицинской помощи и соблюдения температуры в кувезе, детям необходима такая маленькая деталь, как шерстяные носочки.- В бюджете больницы покупка носков не предусмотрена, врачам приходится выкручиваться самостоятельно. Они на свои деньги покупают пряжу и заказывают носочки. Именно поэтому во многих городах и был открыт клуб любителей вязания. Мы на постоянной основе снабжаем теплыми вещами отделения неонатологии родильных домов по всей стране.Фото, участницы клуба "28 петель" в Атырау