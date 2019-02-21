На территории города в поймах рек Урал, Чаган и Деркул расположены 75 садоводческих товарищества, в которых проживают около 13 тысяч человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В основном все товарищества обвалованы и оборудованы подъездными дорогами, которые устроены без учета рельефа местности, естественных направлений прихода, сбора и сходов воды. При высоком паводке поймы рек подвержены затоплению. Сегодня, 21 февраля, сотрудники городского акимата, УЧС и ДЧ ЗКО, провели рейд в садовых обществах СТ «Автомобилист», «Ласточка», «Рассвет», «Колос», дачное общество в районе телецентра. Было роздано более 300 памяток. Нужно отметить, что вместе с госорганами раздавать памятки вышли и волонтеры. По словам студентки агротехнического колледжа, вот уже неделю они ходят по дачным массивам, чтобы донести до жителей информацию о возможном подтоплении. По словам начальника УЧС г.Уральск Амангельды Ешмуханова, в городе ведутся противопаводковые мероприятия, ежедневно вывозится около 20 тысяч кубометров снега. Все коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. Также очищается около 92 километров арыков. - Мы проводим рейды, привлекаем сотрудников облгаза и волонтеров. Обходим садоводческие товарищества, так как они расположены в руслах рек. Хотелось бы отметить, что дачи предназначены, чтобы сажать там в весенне-летний период огород, но никак не для проживания круглый год. У нас имеется информация, что на сегодняшний день на дачах проживают более 15 тысяч человек, они переоборудуют дома, чтобы зимовать в них. Имеются факты пожаров. Поэтому мы вручаем памятки жителям, что делать в случае паводка, - рассказал Амангельды Ешмуханова. Однако не все дачники относятся к возможному подтоплению серьезно. - Свет выключим, газ выключим (в случае подтопления - прим. автора), детей возьмем и бежать. Больше мы ничего не сумеем спасти. У нас есть квартира, но там дети живут, - говорит жительница дачного общества Наталья Алышева. К слову, власти намерены продить подобные рейды на постоянной основе. Напмним, 14 февраля в акимате ЗКО прошло совещание по паводковой ситуации в области. По словам начальника ФРГП "Казгидромет" Нуржана Шияпа, угроза паводка существует. В городе было увеличено количество техники для вывоза снега. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.