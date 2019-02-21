Иллюстративное фото из архива "МГ" Куанар Баймурзин работает в части водителем. Его основная задача – содержать машину в исправности и оперативно доставить пожарный расчет к месту возгорания. 15 февраля у него был выходной день. Отдохнув после смены, он выехал на своей машине по домашним делам. Проезжая по улице Котибарулы Есета, заметил, что в одном из домов начался пожар. Сообщив на «101» о возгорании, мужчина вошел во двор и увидел, что горит косяк входной двери. В доме в панике металась пожилая женщина. Услышала дребезжащий стук в оконное стекло, она увидела Куанара и открыла окно. Тот одним прыжком влез в раскрытые створки, укутал испуганную хозяйку большим полотенцем и вынес ее наружу. Убедившись, что спасенная им Пернегуль Намаева пришла в себя, Куанар снова побежал в дом, отключил газ и электричество. А когда прибыл пожарный расчет, Баймурзин принялся помогать коллегам. Сослуживцы не удивились грамотным и профессиональным действиям мужчины. В сентябре 2018 года в Шалкаре горел жилой дом, тогда водитель быстро и умело установил автолестницу, по которой с балкона верхнего этажа удалось спасти жильца. За этот героический поступок имя Куанара Кадирбаевича Баймурзина было предложено внести в международную энциклопедию «Лучшие люди». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.