Samsung представила юбилейную флагманскую линейку – Galaxy S10 из нескольких устройств. В числе премиальных новинок – основная модель Galaxy S10, увеличенная модель Galaxy S10+, в том числе керамическая версия с 1 Тб встроенной памяти, а также Galaxy S10e в компактном корпусе с плоским экраном. Новинки выводят впечатления от использования телефона на новый уровень благодаря инновациям в самых актуальных для пользователей областях: дисплей, камера и производительность.
Линейка Galaxy S10 оснащена совершенно новым, технологически усовершенствованным дисплеем Dynamic AMOLED, камерой нового поколения и интеллектуальными функциями.
Как первый смартфон с сертификацией HDR10+, Galaxy S10 отображает контент в живых, ярких цветах. Результат инновационных разработок Samsung, уникальный дисплей Infinity-O Galaxy S10, сочетает множество сенсоров и технологических решений, в том числе встроенную в вырез на экране камеру, позволяя пользователям наслаждаться максимальной площадью экрана. Dynamic AMOLED-дисплей Galaxy S10 также получил первый встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который считывает трехмерные очертания кожи для исключительно надежной защиты ваших данных.
Благодаря ультра-широкоугольному объективу с углом обзора 123 градуса, соответствующему человеческому глазу, все, что вы видите, находится в кадре.
Цифровая стабилизация позволяет запечатлеть на видео всю красоту каждого мгновения даже во время велосипедной прогулки или танцев на концерте.А нейронный процессор (NPU) улучшает интеллектуальные функции Galaxy S10, благодаря чему смартфон выдает готовые профессиональные снимки без дополнительных настроек
Кроме того, Galaxy S10 имеет механизм машинного обучения, который ощутимо упрощает повседневные задачи. К примеру, ИИ оптимизирует работу аккумулятора, процессора, ОЗУ и даже температуру устройства, в зависимости от того, как вы используете телефон, а также быстрее запускает ваши любимые приложения. Благодаря новейшим функциям, Galaxy S10 стал самым интеллектуальным устройством от Samsung как на аппаратном, так и на программном уровне.
Сделать предзаказ смартфонов в Казахстане можно с 21 февраля по 6 марта. Первые обладатели новинок по предзаказу получат в подарок беспроводные наушники GalaxyBuds, для этого необходимо сделать предоплату в размере, указанном на официальном сайте. Официальные продажи стартуют 8 марта. Покупатели по предварительному заказу смогут получить свои устройства уже 2 марта.
В Казахстане также можно будет приобрести лимитированную серию (1000 штук) керамической версии GalaxyS10+ с 1 Тб встроенной памяти и 12 Гб оперативной. Предзаказ специальной серии не предусмотрен, продажи данного смартфона начнутся спустя неделю после старта продаж основной модели.
Новинка будет доступна в цветах «аквамарин», «оникс» и «перламутр», а также «черная керамика» и «белая керамика» (керамические версии GalaxyS10+).
Ссылка на сайт с предказазом https://www.samsung.com/kz_ru/smartphones/galaxy-s10/preorder/
