В Уральске жители отказались платить за ремонт дома по программе «Модернизация ЖКХ»

Жители пятиэтажного дома по ул. Абулхаир хана, 92/1 зимой 2011 года отремонтировали крышу по программе "Модернизация ЖКХ", а в марте 2012 года крыша протекла. Вот уже четвертый год жители этого дома бьются, чтобы им переделали отремонтированную крышу, однако сдвигов пока никаких нет. По словам старшей по дому Галины БЕРСЕНЕВОЙ, ремонт крыши по этой программе обошелся жильцам в три миллиона тенге. Теперь в течение семи лет они должны ежемесячно выплачивать положенную сумму. У самой Галины 2-комнатная квартира и платит она ежемесячно по 631 тенге. Проблем с оплатой у жильцов не возникало, однако