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Социум

В Уральске жители отказались платить за ремонт дома по программе «Модернизация ЖКХ»

Жители пятиэтажного дома по ул. Абулхаир хана, 92/1 зимой 2011 года отремонтировали крышу по программе "Модернизация ЖКХ", а в марте 2012 года крыша протекла. Вот уже четвертый год жители этого дома бьются, чтобы им переделали отремонтированную крышу, однако сдвигов пока никаких нет. По словам старшей по дому Галины БЕРСЕНЕВОЙ, ремонт крыши по этой программе обошелся жильцам в три миллиона тенге. Теперь в течение семи лет они должны ежемесячно выплачивать положенную сумму. У самой Галины 2-комнатная квартира и платит она ежемесячно по 631 тенге. Проблем с оплатой у жильцов не возникало, однако
gorod
В Уральске жители отказались платить за ремонт дома по программе «Модернизация ЖКХ»
Жители пятиэтажного дома по ул. Абулхаир хана, 92/1 зимой 2011 года отремонтировали крышу по программе "Модернизация ЖКХ", а в марте 2012 года крыша протекла.
krysha (11)
krysha (11)
 Вот уже четвертый год жители этого дома бьются, чтобы им переделали отремонтированную крышу, однако сдвигов пока никаких нет. По словам старшей по дому Галины БЕРСЕНЕВОЙ, ремонт крыши по этой программе обошелся жильцам в три миллиона тенге. Теперь в течение семи лет они должны ежемесячно выплачивать положенную сумму. У самой Галины 2-комнатная квартира и платит она ежемесячно по 631 тенге. Проблем с оплатой у жильцов не возникало, однако крыша в первую же весну потекла. Татьяна КОЖЕВНИКОВА сама начинала оформлять документы на ремонт крыши, она в 2010 году была старшей по дому. - Смету на ремонт мы заказывали у фирмы "Маэстро", - говорит Татьяна. - Ремонт выполняло ТОО "Курылыс жондеу сервис", которые в свою очередь наняли для строительных работ ТОО "Алимбек". Ремонт длился три недели и был закончен к концу декабря. - 25 декабря 2011 года нам закончили ремонт крыши, - рассказала Галина БЕРСЕНЕВА. - Никакого договора нам не предоставляли. и только 30 марта нам принесли договор по оплате. Мы его подписали. Но той же весной крыша начала течь. Мы стали говорить, что крыша-то течет, но нам ответили: "Вы платите, а мы все сделаем". Но никто ничего не делал. С июня мы перестали платить, я как старшая по дому обратилась в прокуратуру, акимат - отдел ЖКХ. По словам Галины, несколько раз строители все же приходили, чтобы исправить недоделки, однако крыша как текла, так и течет. Течет она в основном в подъездах. На самом деле, поднявшись на пятый этаж, на потолке можно увидеть желтые пятна от протекания воды. - Когда тает снег весной или идут дожди, у нас от протекания крыши в подъезде сырость, - жалуется старшая по дому. - Но строители приходят не сразу. Когда снег растает, все высыхает, они приходят и говорят: "Разве это у вас течет?". А теперь мы их уже и не вызываем, потому что прошло три года (срок гарантии - прим. автора), они вообще не хотят ничего делать. Жители пятиэтажки говорят, что крыша течет из-за некачественного ремонта. Бывший строитель Раиса МУРАВСКАЯ говорит, что обрешетка под профиль выполнена неправильно - из тонких реек и на большом расстоянии друг от друга. - В результате листы не попадали на рейки, - поясняет Раиса Александровна. - Под давлением снега происходит проседание профлиста, на стыках образуются щели и поэтому происходит протекание. Строители приходили, чтобы заделать щели, но они их заделывали пеной. Потом пошли дожди и крыша снова потекла. К тому же жильцы рассказали, что саморезы, при помощи которых листы крепили к обрешетке, весной, когда сошел снег, все валялись на земле возле стен дома. Корреспонденты "МГ" поднялись на крышу и увидели, что на крыше встречаются щели, которые просто заделаны монтажной пеной, в одном месте дыру в крыше даже заткнули старой тряпкой. В некоторых местах шурупы, которые соединяют профлист и деревянную стропилу, не попали в эту самую деревянную стропилу. Галина БЕРСЕНЕВА также рассказала, что прокуратура обязала подрядчика устранить недоделки, строители приходили, делали крышу, но сейчас идут дожди и она течет. - Осенью 2014 года мы даже ходили в городской акимат, - говорит Галина. - Аким города Алтай КУЛЬГИНОВ тогда сам приезжал в наш дом, поднимался на крышу, все посмотрел и велел, чтобы подрядчик устранил все неисправности. Однако никто ничего так и не исправил. Жители возмущенно говорят, что даже старая крыша у них так не текла. Из-за их отказа платить за ремонт ТОО "Курылыс жондеу сервис" подало на них в суд. Ведущий инженер ТОО "Урал жондеу сервис" Акылбек АМИРГАЛИЕВ пояснил, что ремонт проводило ТОО "Алимбек". - Были, конечно, допущены дефекты, которые они упустили, - объяснил Акылбек АМИРГАЛИЕВ. - Но в прошлом году летом подрядчик устранил эти все замечания. Я сам потом смотрел, явных причин течи уже нет. Пятна, которые на потолке, это давнишние пятна. Также АМИРГАЛИЕВ рассказал, что щели - не проблема, и их можно стянуть, чтобы снег не задувало зимой либо запенить. Однако тут же АМИРГАЛИЕВ уточнил, что пена со временем может крошиться и ее нужно будет запенивать снова. На вопрос, почему жители должны платить за крышу, на которой есть щели и их периодически нужно заделывать пеной, АМИРГАЛИЕВ ответил, что было предписание подрядчику и он должен выполнить работы.
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     Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА  
ремонт крыша

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