Сегодня, 19 февраля, школьники показывали сценки, КВН и деловые дискуссии про коррупцию, вымогательство и взятки, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". lisa_vymogatel2 Театрализованное представление началось в 11 часов в СОШ №2. Борьбой с коррупцией и ее профилактикой были заняты школьники всех возрастов. Ученики 1-4 классов показали сценку про лису-вымогательницу, которая, однажды поймав зайчика и пригрозив ему смертью через съеденье, приказала ежедневно приносить ей по одной морковке. Заяц так и делал, пока морковка не закончилась. Но все закончилось хэппи-эндом. Зайчик пожаловался другу-собаке, которая поймала лису и предложила деду ее застрелить. Но мудрый дед решил иначе и посадил лису за решетку на 30 суток. Вот такая история. - Мы должны жить дружно, честно и справедливо, - рассказал один из участников представления ученик 3 класса Ернар НУРАЛИЕВ. В это время ученики 5-9 классов играли в антикоррупционный КВН. Основной темой, видимо, наболевшей даже у детей, стали взятки сотрудниками дорожной полиции и то, как детей прячут за отсутствие автокресла в машине. Между тем, учащиеся 9-11 классов были заняты деловой дискуссией на ту же тему - коррупция, ее виды и методы борьбы с ними. - Сегодня департаментом государственной службы и противодействию коррупции совместно с управлением образования проводится мероприятие под названием "Адалдыққа - ақ жол", - рассказала пресс-секретарь департамента госслужбы по ЗКО Маншук ХАРЕСОВА. - Детей с маленьких лет нужно учить профилактике коррупции и вымогательства. По словам Маншук ХАРЕСОВОЙ, подобные мероприятия проводят не только в школа, но и в вузах и коллежах города. lisa_vymogatel lisa_vymogatel2 lisa_vymogatel3 lisa_vymogatel5 lisa_vymogatel6   lisa_vymogatel7   lisa_vymogatel8 lisa_vymogatel10 lisa_vymogatel15 lisa_vymogatel11 lisa_vymogatel12 lisa_vymogatel16 lisa_vymogatel18 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА