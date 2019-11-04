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Социум

В вахтовом поселке Тенгиз действовало незаконное казино

В департаменте экономических расследований по Атырауской области рассказали, что с начала года пресечена деятельность 11 незаконных игорных заведений, изъяты рулетка, игровые автоматы, термопринтеры и наличные деньги, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - К примеру, не так давно в результате оперативно-розыскных мероприятий нашими сотрудниками в вахтовом поселке Тенгиз-3 Жылыойского района Атырауской области выявлен и пресечен факт незаконного игорного бизнеса, - сообщили в управлении профилактической работы и контроля департамента экономических рассл
gorod
В вахтовом поселке Тенгиз действовало незаконное казино
В департаменте экономических расследований по Атырауской области рассказали, что с начала года пресечена деятельность 11 незаконных игорных заведений, изъяты рулетка, игровые автоматы, термопринтеры и наличные деньги, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" - К примеру, не так давно в результате оперативно-розыскных мероприятий нашими сотрудниками  в вахтовом поселке Тенгиз-3 Жылыойского района Атырауской области выявлен и пресечен факт незаконного игорного бизнеса, - сообщили в управлении профилактической работы и контроля департамента экономических расследований по Атырауской области. При осмотре игрового клуба изъяты мониторы марок «Samsung», «Beng», интернет-модем марки «TP-LINK», видеорегистратор марки «HiWatch», термопринтеры марок «ThermalReceiptPrinter», «Xprinter», «Rongta», считыватели марок «Honeywell», «Datecs», системные блоки марок «Delux», «QMax», «CROWN», телевизоры марок «Samsung», «Elenberg», а  также денежные средства. Позже приговором Жылыойского районного суда владелец подпольного казино признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 ч.1 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса». Ему было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и привлечения к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания. - Просим арендодателей обратить внимание на факты обращения лиц по вопросам аренды площадей в сдаваемых вами зданиях и сооружениях для осуществления незаконного игорного бизнеса либо установки лотерейных терминалов, - отметили в ведомстве. -  В случае, если Вам стало известно о правонарушениях в сфере незаконного игорного бизнеса на территории Атырауской области, просим обратиться в департамент экономических расследований по Атырауской области по телефонам: 8 (7122) 35-42-10, 31-60-59. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
казино

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