В вахтовом поселке Тенгиз действовало незаконное казино

В департаменте экономических расследований по Атырауской области рассказали, что с начала года пресечена деятельность 11 незаконных игорных заведений, изъяты рулетка, игровые автоматы, термопринтеры и наличные деньги, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - К примеру, не так давно в результате оперативно-розыскных мероприятий нашими сотрудниками в вахтовом поселке Тенгиз-3 Жылыойского района Атырауской области выявлен и пресечен факт незаконного игорного бизнеса, - сообщили в управлении профилактической работы и контроля департамента экономических рассл