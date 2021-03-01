Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования ЗКО Гулнары Сарсенгалиевой, в прошлом году был осуществлен мониторинг по наличию теплых туалетов в организациях образования. - Местными исполнительными органами проведена большая работа по обеспечению теплыми туалетами 180 школ, имеющих только надворные туалеты. На сегодняшний день в 8 организациях образования осталась потребность в установке теплого туалета, - пояснила Гулнара Сарсенгалиева. Позже в департаменте о обеспечению качества в сфере образования уточнили, что потребность теплых туалетов остается в только общеобразовательных школах. Между тем, Гулнара Сарсенгалиева отметила, что в ЗКО все школы обеспечены интернетом. - Однако имеются различия в скорости интернета: от 512 кбит/с до 8 Мбит/с и выше. Таким образом, несмотря на наличие интернета во всех школах области для полноценного его использования требуется совершенствование сети, - заверила она. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.