Она связана с пересылкой файлов в чатах. В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел глобальный сбой Иллюстративное фото с сайта Pixabay Как сообщает тематический портал WABetaInfo, мессенджер разрешит пользователям при пересылке в другие чаты изображений, видео, GIF и документов сохранять подпись к ним. Пользователь сможет выбирать - сохранять подписи или нет. Функция будет доступна для бета-тестеров в следующем обновлении. Ранее разработчики анонсировали функцию, которую позволяет редактировать уже отправленные сообщения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.