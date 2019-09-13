Зона отдыха будет располагаться на пересечении улиц Жангир хана и Азербайджанской. Сегодня, 13 сентября, аким области Гали Искалиев и посол Азербайджана Рашад Мамедов заложили начало строительства. - Азербайджанское общество многое делает для развития Уральска и региона в целом. Надеемся, что дружеские отношения между нашими народами будут в дальнейшем только крепнуть и приносить плоды, - заявил Гали Искалиев. В новом сквере будут установлены лавки, уличное освещение, всю площадь благоустроят брусчаткой, а также здесь планируется установить 5-метровую Стеллу. Она будет символизировать дружбу двух народов. Изготовят ее из камня оглай, который привезут из Азербайджана. - Весной вдоль дороги по улице Азербайджанская наше общество посадило порядка 50 елей. Здесь на площади почти 2 тысячи квадратных метров мы высадим 240 елей, - пояснил член Азербайджанского этнокультурного центра Анвар Агаев. Также он подчеркнул, что проект будет разработан азербайджанскими архитекторами. Сами жители посёлка Зачаганск очень рады, что в их районе появится ещё одно место для отдыха горожан. - Я живу здесь больше 20 лет и очень рада, что скоро здесь на пустыре будет красоваться новый мини-парк. Мы - жители Зачаганска - всегда готовы оказать помощь вам для благоустройства нашего посёлка, - рассказали местная жительница. Строительство начнётся уже на следующей неделе, сдать в эксплуатацию новый объект планируется в мае 2020 года.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.