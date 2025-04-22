В замакима стреляли на юге Казахстана

Вечером 21 апреля в Шымкенте возле здания акимата был ранен 40-летний заместитель акима города Руслан Берденов. Нападавший, сотрудник ТОО при акимате, выстрелил в чиновника из охотничьего ружья «Сайга-12». Берденов получил огнестрельные ранения и был госпитализирован, передает Tengrinews.kz. Подозреваемого задержали, по делу начато расследование. Врачи провели операцию, которая длилась более четырёх часов.

Сейчас жизни Берденова ничего не угрожает, но его состояние остаётся тяжёлым. Он находится под постоянным наблюдением врачей.

У него серьёзные травмы: дробовое огнестрельное ранение грудной клетки с повреждением правого лёгкого, межрёберных сосудов и диафрагмы. Также у него повреждена печень, правая почка, плечо и предплечье. Есть внутреннее и внешнее кровотечение. Медики также диагностировали шок, вызванный кровопотерей и травмами лёгких.

После инцидента в соцсетях начали распространяться рассылки, что нападение якобы связано с ревностью. Однако в акимате опровергли эту версию — информацию о домогательствах назвали недостоверной.