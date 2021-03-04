Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, на 3 марта в стране зарегистрировано 804 новых случая заболевания COVID-19, 21 случай из которых приходится на долю Атырауской области. Всего с начала пандемии в регионе выявлен 17261 случай. Таким образом, согласно матрице эпидемиологической ситуации, Атырауская область перешла в "зеленую" зону. В "красной" зоне нет ни одного региона. В "желтой" - города Нур-Султан и Алматы, Акмолинская область, ЗКО, Костанайская и Павлодарская области. Все остальные регионы находятся в "зеленой" зоне. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.