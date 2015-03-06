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В Жанаозене 5 полицейских уволили за жалобу на начальника

Полицейские, обвинившие в начале февраля помощника прокурора Жанаозена и главного врача центра временной адаптации Жанаозена в подделке документов и воспрепятствованию их работе, уволены. Фото с сайта Lada.kz Началом инцидента стало задержание полицейскими гражданина Б. за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, сообщает Lada.kz. Хулигана доставили для освидетельствования на алкоголь в наркологический диспансер города. Гражданин Б. факт того, что он употреблял алкоголь, не отрицал, но при этом бравировал тем, что выпивал вместе с помощником прокурора Жанаозена Е. Главный врач наркодиспансер
Marat
В Жанаозене 5 полицейских уволили за жалобу на начальника
Полицейские, обвинившие в начале февраля помощника прокурора Жанаозена и главного врача центра временной адаптации Жанаозена в подделке документов и воспрепятствованию их работе, уволены.
Фото с сайта Lada.kz
Фото с сайта Lada.kz
 Фото с сайта Lada.kz Началом инцидента стало задержание полицейскими гражданина Б. за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, сообщает Lada.kz. Хулигана доставили для освидетельствования на алкоголь в наркологический диспансер города. Гражданин Б. факт того, что он употреблял алкоголь, не отрицал, но при этом бравировал тем, что выпивал вместе с помощником прокурора Жанаозена Е. Главный врач наркодиспансера Т., по словам полицейских, уговаривал их не поднимать шум и отпустить нарушителя с миром. При этом говорил, что хорошо его знает. Отлично его знали и полицейские. Данный гражданин уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде и наезд на пешехода. Поэтому полицейские настояли, чтобы врач оформил протокол. В документе значилось, что гражданин Б. находился в легкой степени опьянения. Тест показал 1,02 промилле. Задержанный постоянно звонил друзьям, поэтому один из полицейских решил, что данный протокол впоследствии может быть подделан. Он подошел к столу и заснял протокол на камеру сотового телефона. Как говорят полицейские, впоследствии эти опасения подтвердились. Появился второй протокол под тем же номером, в котором указано, что гражданин Б. был абсолютно трезв. Задержанный отказался подписывать заключение врача, поэтому полицейские нашли двух понятых. Далее, со слов полицейских: "Когда мы привезли понятых, то главный врач Т. буквально терроризировал их, заявляя, что если они подпишут протокол, то их потом затаскают по судам так, что они сами не рады будут. В результате, понятые отказались ставить свои подписи". После этого в центр адаптации приехал знакомый задержанного, который устроил с полицейскими разбирательство "на каком основании задержали его друга". Пока полицейские разговаривали с вновь прибывшим, задержанный сел в автомобиль "Лада Приора" и уехал. Полицейские бросились в погоню и при этом вызвали по рации помощь. Понимая, что от преследования не уйти, гражданин Б. заехал во двор частного дома, заблокировал двери автомобиля, и стал сигналить. Полиции пришлось разбить стекло автомобиля, открыть дверь и вытащить его из машины. Задержанного вновь доставили в Центр временной адаптации. После этого помощник прокурора Е. заявил, что сотрудники незаконно задержали гражданина Б., к тому же применяли к нему физическое насилие. Помощник прокурора пытался забрать у них своего знакомого, говорят полицейские. Представители правоохранительных органов воспротивились прокурору и напомнили ему, что 2 февраля они задерживали его самого, когда он проехал на красный свет и не остановился на требование полиции. Тогда за ним пришлось организовывать погоню. После этой истории полицейские, участвовавшие в задержании, написали заявления об увольнении, а также направили жалобу в прокуратуру. Расследование, которое начала прокуратура, еще продолжается. Но полицейских уже уволили. Как сообщили "Ладе" в полиции, они уволены потому, что написали рапорты об увольнении по собственному желанию. Сами ребята рассказывают, что их 3 марта вызвали в полицию и объявили, что они уволены за нарушение субординации, а также за несанкционированное обращение в прессу.

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