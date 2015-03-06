В Жанаозене 5 полицейских уволили за жалобу на начальника

Полицейские, обвинившие в начале февраля помощника прокурора Жанаозена и главного врача центра временной адаптации Жанаозена в подделке документов и воспрепятствованию их работе, уволены. Фото с сайта Lada.kz Началом инцидента стало задержание полицейскими гражданина Б. за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, сообщает Lada.kz. Хулигана доставили для освидетельствования на алкоголь в наркологический диспансер города. Гражданин Б. факт того, что он употреблял алкоголь, не отрицал, но при этом бравировал тем, что выпивал вместе с помощником прокурора Жанаозена Е. Главный врач наркодиспансер